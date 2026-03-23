In Sicilia vittoria netta del No al Referendum sulla giustizia | il voto a Catania

Nella provincia etnea il No supera il 60%. La provincia col dato più alto di affluenza è Messina dove è poco sopra il 49%; segue Ragusa con il 47,6%, Enna 47,4; Palermo e Catania intorno al 46,4% Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 si è concluso con un dato politico ed elettorale netto: la vittoria del “No” anche in Sicilia, nonostante sia fanalino di coda per affluenza al referendum sulla giustizia. Ultima tra le regioni con il 46,2%, a fronte del dato nazionale del 58,9%, quando lo scrutinio è terminato in 5.286 sezioni su 5.306. La provincia col dato più alto è Messina dove è poco sopra il 49%; segue Ragusa con il 47,6%, Enna 47,4; Palermo e Catania intorno al 46,4%. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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