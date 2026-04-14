Crotone carcere per il fratello | terrore e furti in famiglia

Nel tribunale di Crotone si è deciso di applicare una misura detentiva a un uomo accusato di aver compiuto una serie di atti persecutori ai danni del proprio fratello. La vicenda coinvolge comportamenti ripetuti che hanno generato paura e disagio all’interno della famiglia. La decisione è stata presa sulla base delle risultanze emerse durante il procedimento giudiziario.

Il Tribunale di Crotone ha sancito la responsabilità penale di un uomo coinvolto in una serie di persecuzioni sistematiche ai danni del proprio fratello. La sentenza, emessa dalla giudice dell’udienza preliminare Assunta Palumbo attraverso la procedura del rito abbreviato, prevede per l’imputato una pena detentiva di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria di 1.400 euro. Il caso, che ha protagonista un uomo di sessantatré anni residente a Crotone, si è snodato lungo un arco temporale iniziato nel mese di giugno del 2025. Quello che era partito come un conflitto familiare si è trasformato in un clima di costante oppressione, culminando con un’irruzione forzata nell’abitazione della vittima avvenuta il 10 dicembre dello stesso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, carcere per il fratello: terrore e furti in famiglia Terrore in famiglia a Rovereto: 59enne in carcere dopo le percosseUn uomo di 59 anni, residente in provincia di Trento, è stato condotto in carcere nella serata di domenica dopo una serie di aggressioni fisiche ai... Carcere a Crotone: il caso del ventenne con gravi disturbi psichiatriciIl 9 aprile 2026, Filippo, un ventiduenne con una disabilità certificata al cento per cento, è stato trasferito nel carcere di Crotone.