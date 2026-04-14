Il figlio del cantautore, noto per portare sul palco le canzoni del padre, si esibirà domenica 19 aprile alla ChorusLife Arena. Durante l'intervista, ha spiegato che interpretare quei brani permette di mantenere vive le storie e i messaggi del genitore. Le sue parole sottolineano come le canzoni siano strumenti per evidenziare ingiustizie e ipocrisie ancora presenti nella società.

L’INTERVISTA. Il concerto domenica 19 aprile alla ChorusLife Arena: «Le canzoni del Faber ci aiutano a riconoscere ingiustizie e ipocrisie». Superata la riluttanza iniziale, da anni Cristiano De André reinterpreta il repertorio del padre Fabrizio: lo rivede, lo rilegge, riportandolo al pubblico attraverso dischi e tournée. Un lavoro legittimo, che solo lui poteva affrontare con assoluta credibilità, condotto al fine di rendere viva un’eredità fondamentale nell’ambito della musica italiana e della canzone d’autore. Cristiano ha ripreso in mano album importanti e affrontato concerti a tema e antologici. Stavolta è ripartito con il «De André canta De André Best of Tour 2026» che il 19 aprile fa tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo (inizio concerto ore 21).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cristiano De André: «Canto i brani di mio padre. Storie che vivono ancora»

Cristiano De André si commuove a Domenica In: “Ogni sera canto mio padre e lo sento vicino”Nello sguardo di Cristiano De André c’è tanto affetto e fierezza quando parla di Alice.

Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè è la figlia minore di Cristiano De Andrè, nata nel 1999 dalla relazione del cantautore con Sabrina La Rosa.

Cristiano De Andrè La canzone del padre