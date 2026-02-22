Cristiano De André si commuove a Domenica In | Ogni sera canto mio padre e lo sento vicino

Cristiano De André si commuove a Domenica In perché ascoltando le sue canzoni, sente la presenza del padre. La causa è la partecipazione della figlia Alice, che ha portato un ricordo speciale alla famiglia. Cristiano si emoziona nel vedere la giovane interpretare brani che gli ricordano il passato e il rapporto con il genitore scomparso. La presenza di Alice crea un momento intenso e coinvolgente in uno degli scenari televisivi più seguiti.

Nello sguardo di Cristiano De André c’è tanto affetto e fierezza quando parla di Alice. La figlia più piccola del cantautore genovese è stata ospite del salotto di Mara Venier insieme al padre per una delle rarissime apparizioni televisive condivise. Un’intervista a due fatta di sorrisi, ricordi e momenti teneri in cui è emersa la bellezza del legame tra loro. Tra aneddoti familiari e battute dolcissime, il pensiero torna sempre a una presenza che, anche se non c’è più, continua a fare da colonna sonora alle loro vite: Fabrizio De André. Cristiano De André a “Domenica In” con la figlia Alice. Seduto nello studio di Domenica In, Cristiano De André racconta subito di non aver mai amato molto presenziare in televisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.

