Cristiano De André si commuove a Domenica In | Ogni sera canto mio padre e lo sento vicino

Cristiano De André si commuove a Domenica In perché ascoltando le sue canzoni, sente la presenza del padre. La causa è la partecipazione della figlia Alice, che ha portato un ricordo speciale alla famiglia. Cristiano si emoziona nel vedere la giovane interpretare brani che gli ricordano il passato e il rapporto con il genitore scomparso. La presenza di Alice crea un momento intenso e coinvolgente in uno degli scenari televisivi più seguiti.

Nello sguardo di Cristiano De André c’è tanto affetto e fierezza quando parla di Alice. La figlia più piccola del cantautore genovese è stata ospite del salotto di Mara Venier insieme al padre per una delle rarissime apparizioni televisive condivise. Un’intervista a due fatta di sorrisi, ricordi e momenti teneri in cui è emersa la bellezza del legame tra loro. Tra aneddoti familiari e battute dolcissime, il pensiero torna sempre a una presenza che, anche se non c’è più, continua a fare da colonna sonora alle loro vite: Fabrizio De André. Cristiano De André a “Domenica In” con la figlia Alice. Seduto nello studio di Domenica In, Cristiano De André racconta subito di non aver mai amato molto presenziare in televisione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.

Leggi anche: Cristiano De André: "Mio padre mi avrebbe voluto veterinario per l'azienda agricola in Sardegna"

Cristiano De Andrè La canzone del padre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cristiano De André, il figlio di Faber che ha trovato la sua voce: dal rapporto con il padre alla vita privata; Il meglio dell'opera di Faber nel tour di Cristiano De André: strumenti, emozioni e impegno civile; Tutta la magia di Faber. Cristiano De André omaggia il padre Fabrizio nel tour che lo porterà a toccare Civitanova; Domenica In: Cristiano De André e Giusy Ferreri tra gli ospiti di Mara Venier.

Cristiano De André, chi sono i figli Fabrizia, Filippo, Francesca e Alice: età, vita privata e il rapporto con il cantautoreLa storia familiare di Cristiano De André è sempre stata al centro dell’attenzione, non solo per il peso del cognome che porta, ma anche per le tensioni ... ilsipontino.net

Carmen De Cespedes, chi è l’ex moglie di Cristiano De André/ Hanno avuto tre figli (22 febbraio 2026)Carmen De Cespedes, chi è l'ex moglie di Cristiano De André: dal sogno del matrimonio e i tre figli fino agli scontri in tribunale (22 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net

#DomenicaIn: Manuel Bortuzzo, Cristiano De André e Giusy Ferreri tra gli ospiti Dal Teatro Ariston, Enzo Miccio sarà inviato speciale per condividere anticipazioni e curiosità a 48 ore dall’inizio della 76ª edizione della kermesse x.com

Ci vediamo alle 15:45 a Domenica In dalla zia Mara ! Con Alice De André C. - facebook.com facebook