Cristian Romero out per la finale di stagione ma riceve una spinta per il Mondiale

Cristian Romero si è infortunato durante una partita con il suo club, il Tottenham. L’infortunio lo ha costretto a saltare la finale di fine stagione. Tuttavia, la stessa lesione potrebbe non compromettere la sua partecipazione ai prossimi Mondiali. La squadra nazionale non ha ancora ufficializzato le sue condizioni, ma Romero sta ricevendo cure specifiche per recuperare nel minor tempo possibile.

"> Cristian Romero: L’infortunio che ha colpito il Tottenham. Il Tottenham Hotspur affronta un’importante sfida con l’assenza del difensore Cristian Romero, che sarà fuori gioco per il resto della stagione di Premier League a causa di un infortunio al ginocchio. Questo imprevisto rappresenta un duro colpo per gli Spurs, che contano su Romero come uno dei pilastri della loro difesa. Le notizie sono state confermate dalla stessa squadra e si stima che il giocatore dovrà affrontare un lungo periodo di recupero. Romero ha dimostrato di essere un elemento cruciale nelle tattiche di Antonio Conte, contribuendo sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cristian Romero out per la finale di stagione, ma riceve una spinta per il Mondiale. Il Tottenham valuta la possibilità di lasciare Cristian Romero al clubBreaking: Il Tottenham Hotspur potrebbe essere pronto a separarsi da Cristian Romero quest’estate mentre il club inizia a pianificare un’importante... Una clausola speciale nel contratto di Cristian Romero potrebbe vederlo unirsi ai giganti della Liga quest’estateFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il capitano del Tottenham Cristian Romero si è assicurato una via di fuga... Un tifoso incontra Cristian Romero per strada e si rivolge così: “Buona fortuna in Championship” Account Tik Tok: Echee x.com Messi Gang: Leo Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes & Cristian Romero - facebook.com facebook