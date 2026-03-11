Il Tottenham valuta la possibilità di lasciare Cristian Romero al club

Il Tottenham Hotspur sta considerando l’ipotesi di lasciare andare Cristian Romero questa estate. La squadra sta pianificando una revisione del roster e potrebbe decidere di non rinnovare il contratto del difensore. Questa decisione fa parte di un progetto più ampio di cambiamenti nella rosa per la prossima stagione. La possibile cessione di Romero fa parte delle mosse prese dal club in vista del mercato estivo.

Breaking: Il Tottenham Hotspur potrebbe essere pronto a separarsi da Cristian Romero quest’estate mentre il club inizia a pianificare un’importante revisione della squadra. Secondo il Daily Telegraph, gli Spurs sono aperti ad ascoltare offerte per il difensore centrale argentino tra il crescente interesse dell’Atlético Madrid. Il Tottenham sta attraversando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. Con il club in difficoltà nella metà inferiore della classifica della Premier League e l’incertezza che circonda la situazione manageriale a lungo termine, le figure senior dietro le quinte si stanno preparando per una significativa fase di ricostruzione che potrebbe estendersi alle prossime tre finestre di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

