Una clausola speciale nel contratto di Cristian Romero potrebbe vederlo unirsi ai giganti della Liga quest’estate

Una clausola nel contratto di Cristian Romero potrebbe portarlo a trasferirsi in una squadra della Liga durante questa sessione di mercato estiva. Recentemente sono circolate voci online che indicano come il difensore del Tottenham sia legato a un possibile trasferimento, alimentando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il capitano del Tottenham Cristian Romero si è assicurato una via di fuga preferenziale verso la Liga, con una clausola rescissoria speciale nel suo contratto che gli consente di unirsi all’élite spagnola per una cifra fissa di 60 milioni di euro. Il vincitore argentino della Coppa del Mondo, che ha firmato un lucroso prolungamento del contratto proprio la scorsa estate, sembra aver pianificato un futuro lontano dal nord di Londra in una stagione di turbolenze senza precedenti per il club. Secondo MARCA, la clausola è stata un’inclusione strategica da parte di Romero per garantire che non venisse escluso da un trasferimento da sogno in Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Una clausola speciale nel contratto di Cristian Romero potrebbe vederlo unirsi ai giganti della Liga quest’estate Articoli correlati Lobotka Juve, spunta una clausola rescissoria che potrebbe favorire l’affare in estate: tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Lobotka Juve, le indiscrezioni svelano la presenza di una preziosa clausola rescissoria che riaccende il forte interesse... Cristian Romero ammette che il Tottenham è in un “momento disastroso” tra le notizie che Frank potrebbe essere licenziatoGli Spurs hanno perso 2-1 al Tottenham Hotspur Stadium contro una squadra degli Hammers che ha registrato la prima vittoria in Premier League... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristian Romero Discussioni sull' argomento Gasperini vuole Romero alla Roma: richiesta monstre del Tottenham, le cifre; Calciomercato, i rinnovi ufficiali: primo contratto da pro per Reggiani col Dortmund; Romero, corsia preferenziale per LaLiga: la clausola rescissoria speciale; MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, occhi su Skriniar, il sogno è Cristian Romero, piacciono Kean, Zirkzee e Orsolini, sul taccuino di Manna c’è anche Alajbegovic. : Cristian Romero has a special release clause in his Tottenham Hotspur contract - despite renewing his contract until 2029 last summer - that would let him leave for €60M to one of three clubs. Those clubs are all in La Liga: Real Madrid Ba x.com Il Napoli monitora Cristian Romero, forte calciatore ora in forza al Tottenham - facebook.com facebook