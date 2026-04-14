Crisi Stellantis nel Cassinate slitta la riapertura al 20 aprile
Gli stabilimenti Stellantis nel Cassinate rimangono ancora chiusi, con i cancelli serrati. La ripresa delle attività, prevista inizialmente per lunedì 13 aprile, è stata rinviata al 20 dello stesso mese. La sospensione riguarda le linee di produzione situate nello stabilimento di Piedimonte San Germano, senza ulteriori indicazioni sulla causa del ritardo. La data di riapertura è stata comunicata ufficialmente.
Cancelli ancora sbarrati allo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. La ripartenza delle linee produttive, originariamente programmata per ieri, lunedì 13 aprile, è stata ufficialmente posticipata al 20 aprile. Un rinvio che aggrava il clima di incertezza tra i lavoratori, le sigle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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