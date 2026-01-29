Lavori all' ufficio postale | la riapertura slitta a metà aprile
I lavori all'ufficio postale di Macerata Campania non sono ancora finiti. La riapertura, prevista in un primo momento per fine marzo, è stata spostata a metà aprile. La città aspetta ancora di poter tornare a usare i servizi postali come prima.
Non arrivano buone notizie da Poste Italiane per quel che riguarda la riapertura dell'ufficio postale di Macerata Campania. Al sindaco Giovanni Battista Di Matteo è stato comunicato che i lavori di ristrutturazione all'ufficio di via Mazzini si protraggono e conseguentemente la riapertura slitta: il nuovo termine fissato da Poste Italiane è quello del 13 aprile. Per altri due mesi e mezzo, quindi, i cittadini di Macerata Campania saranno costretti a recarsi presso l'ufficio postale di Portico di Caserta per fare operazioni sui propri conti. Un disagio non di poco conto, soprattutto per chi non è automunito o comunque ha difficoltà a raggiungere il comune limitrofo.🔗 Leggi su Casertanews.it
