supernave cinese nello stretto di hormuz il nuovo tassello simbolico e strategico della crisi

Una nave cinese è stata avvistata nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più importanti per il trasporto di petrolio nel Golfo Persico. La presenza della supernave si colloca in un momento di tensione crescente nella regione, caratterizzata da una serie di eventi che coinvolgono varie nazioni. La nave si trova di fronte a un’area di grande rilevanza strategica, conosciuta per il suo ruolo cruciale nel traffico energetico globale.

Nel pieno della crisi nel Golfo Persico, una grande nave cinese è apparsa nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici per il traffico energetico mondiale. L'unità, la Liaowang-1, lunga circa 225 metri e con una stazza di circa 30.000 tonnellate, appartiene alla flotta di supporto alle missioni spaziali della Cina e potrebbe avere un ruolo indiretto nelle operazioni iraniane nella regione. Supernave cinese nello Stretto di Hormuz Secondo quanto riportato da fonti di stampa internazionali, la nave fa parte di una categoria di vesselli di monitoraggio e supporto tecnologico utilizzati da Pechino per seguire lanci di razzi, satelliti e test missilistici a lunga distanza.

