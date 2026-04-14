In un tentativo di avvicinamento tra Iran e Stati Uniti, la Cina ha presentato un piano di pace che si concentra su alcuni principi fondamentali. Tra questi, ci sono la sovranità nazionale, la sicurezza di entrambe le parti e il rispetto del diritto internazionale. Il documento propone di promuovere una coesistenza pacifica, sottolineando l’importanza di sviluppare un equilibrio tra sicurezza e rispetto reciproco. La proposta mira a ridurre le tensioni tra le due nazioni.

Coesistenza pacifica, sovranità nazionale, rispetto del diritto internazionale e Sviluppo e sicurezza. Sono i 'titoli' dei quattro punti della proposta cinese per la soluzione del conflitto Usa-Iran. Mao Ning, portavoce del ministro degli Esteri di Pechino li ha postati sui social. "Il presidente Xi Jinping ha avanzato quattro proposte per salvaguardare e promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente". Eccole nel dettaglio: 1 Mantenere l'impegno per il principio della coesistenza pacifica. Gli Stati del Golfo in Medio Oriente sono vicini stretti che non possono essere spostati. È importante sostenere gli Stati del Golfo...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Iran-Usa, il piano di pace della Cina: sovranità, sicurezza e diritto internazionale

“La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina”: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russaSi dice molto preoccupata per la guerra arrivata in Europa con i droni che hanno colpito Cipro.

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Dopo il fallimento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente degli Usa Trump ha annunciato un blocco navale dello stretto di Hormuz che potrebbe peggiorare la crisi energetica - facebook.com facebook

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