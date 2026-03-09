Il 9 marzo 2026, un professore della Bocconi ha spiegato che l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran viola il diritto internazionale, in quanto la Carta delle Nazioni Unite proibisce l’uso della forza nelle relazioni tra paesi, salvo casi di legittima difesa o con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. La norma è chiara e si applica a tutte le parti coinvolte in conflitti diplomatici e militari.

Roma, 9 marzo 2026 – La Carta delle Nazioni Unite, all'articolo 2(4), stabilisce un divieto chiaro e inderogabile all'uso della forza nelle relazioni internazionali, salvo nei casi di legittima difesa o previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Nel caso in esame, appare evidente che né gli Stati Uniti né Israele possano invocare la legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Non vi è stata alcuna aggressione armata da parte dell’Iran. Anche ad ammettere che la legittima difesa comprenda la minaccia imminente di un attacco armato che giustifichi l’uso della forza in via preventiva, non è questo il caso. Iran, la tv annuncia il figlio di Khamenei come nuova guida suprema del Paese Il programma nucleare iraniano rimane sotto il controllo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Perché l'attacco di Usa e Israele all'Iran ha violato il diritto internazionale: la spiegazione del prof della Bocconi

