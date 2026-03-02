La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina | Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russa

Il conflitto in Ucraina ha portato a una crisi nel diritto internazionale, secondo quanto affermato dalla leader di un governo europeo. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un collegamento tra la guerra in Iran e l’invasione russa, mentre si è manifestata preoccupazione per i droni che hanno colpito Cipro. La situazione attuale coinvolge diversi paesi e si manifesta attraverso attacchi e tensioni crescenti.

Si dice molto preoccupata per la guerra arrivata in Europa con i droni che hanno colpito Cipro. Giorgia Meloni affida a un’intervista al Tg5 il suo primo commento sulla guerra in Iran, dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti, e collega quanto sta accadendo in Medio Oriente con l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin. “Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina. Quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos“, dice la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Guerra Russia-Ucraina: dalla Crimea all'invasione - Cronologia del conflittoIl 24 febbraio 2022 la Russia invade l'Ucraina su larga scala, scatenando la più grande guerra convenzionale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

