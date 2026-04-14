Dopo ventuno ore di colloqui a Islamabad, l'incontro si è concluso con un annuncio di fallimento da parte del vicepresidente degli Stati Uniti. La sala elegante e le attese di un accordo sono svanite senza raggiungere un'intesa tra le parti coinvolte. La crisi tra Iran e Stati Uniti prosegue senza segnali di una soluzione imminente, mentre il vero piano di una delle parti rimane sconosciuto.

Ventuno ore di negoziati, una sala sfarzosa a Islamabad, un vicepresidente americano che sale sul podio e annuncia il fallimento. JD Vance lascia il Pakistan con un’«offerta finale e migliore» che gli iraniani non avrebbero mai potuto accettare. Non perché siano irragionevoli, ma perché non era un’offerta: era un diktat. Una « classic walk-out move » dal manuale di Trump, come l’ha definita Kamran Bokhari del Middle East Policy Council. Un copione già scritto. La conferenza stampa di JD Vance dopo i colloqui di Islamabad (Ansa). Perché quello tra Usa e Iran non è stato un negoziato. Chiunque abbia dimestichezza con la diplomazia sa come funziona un negoziato reale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crisi Iran-Usa: il negoziato che non c’è e il vero piano di Trump

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I 15 punti del piano Trump e le 5 proposte dell'Iran: cosa succede al negoziatoLa trattativa tra Washington e Teheran esiste, ma resta indiretta, frammentata e soprattutto opaca.

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

Dopo il fallimento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente degli Usa Trump ha annunciato un blocco navale dello stretto di Hormuz che potrebbe peggiorare la crisi energetica - facebook.com facebook

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