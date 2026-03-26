Le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano in modo indiretto, con incontri frammentati e comunicazioni poco trasparenti. Recentemente sono stati presentati un piano con 15 punti da parte di uno dei due paesi e cinque proposte dall’altro, mentre le discussioni ufficiali si svolgono dietro le quinte. La situazione rimane complessa, senza annunci ufficiali o accordi formali.

La trattativa tra Washington e Teheran esiste, ma resta indiretta, frammentata e soprattutto opaca. Nelle ultime ore Donald Trump ha rilanciato l’idea di un’intesa per fermare la guerra, mentre l’Iran ha fatto sapere di aver ricevuto una proposta americana articolata in 15 punti, giudicata però “massimalista” e difficilmente accettabile. Il nodo è che il testo integrale del piano Usa non è pubblico. “L'Iran sta valutando la proposta statunitense per porre fine alla guerra nel Golfo, ma non ha alcuna intenzione di avviare colloqui per porre fine al conflitto in Medio Oriente”, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri del Paese. Le dichiarazioni di Abbas Araqchi lasciano intendere una certa disponibilità da parte di Teheran a negoziare la fine della guerra qualora le sue richieste venissero soddisfatte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 15 punti del piano Trump e le 5 proposte dell'Iran: cosa succede al negoziato

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