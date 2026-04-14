Crisi Iran Meloni | Urgente revisione e sospensione Ets – Il video

Il governo italiano ha annunciato che continuerà a spingere presso le istituzioni europee per sospendere temporaneamente l’applicazione dell’Ets, il sistema di scambio di emissioni, alla produzione di energia da fonti termiche. La richiesta è stata comunicata durante un evento a Verona, dove si è ribadito il bisogno di una revisione urgente delle norme in relazione alla crisi in Iran. La posizione del governo si basa sulla volontà di modificare le regole attuali dell’Ets.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Continueremo a chiedere in Europa di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche, cioè dal termoelettrico. Si tratta di un provvedimento straordinario e urgente che serve subito, e almeno fino a quando i prezzi globali delle fonti energetiche fossili non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente". Lo ha affermato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al Vinitaly. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al...🔗 Leggi su Open.online

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