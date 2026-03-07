Crisi Iran Meloni | Italia non è in guerra e non intende entrarci – Il video

Il governo italiano ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non ha intenzione di entrare in conflitto, precisando la posizione ufficiale in un video diffuso il 7 marzo 2026. La comunicazione si rivolge alla popolazione e ai media, chiarendo la posizione del paese rispetto alle tensioni in Iran. Nessun altro dettaglio sui passi successivi o sui motivi di questa dichiarazione è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Stiamo cercando di capire se ci siano i margini per una ripresa del negoziato per il nucleare in Iran, che sarà impossibile se la Repubblica islamica non smette di attaccare i paesi del Golfo, favorendo un'escalation". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

Iran, Meloni: “Italia non in guerra e non intende diventarne parte”(Adnkronos) – “La nostra linea è molto chiara: l’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte.

