Crisi Iran Meloni | Italia non è in guerra e non intende entrarci – Il video

Il governo italiano ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non ha intenzione di entrare in conflitto, precisando la posizione ufficiale in un video diffuso il 7 marzo 2026. La comunicazione si rivolge alla popolazione e ai media, chiarendo la posizione del paese rispetto alle tensioni in Iran. Nessun altro dettaglio sui passi successivi o sui motivi di questa dichiarazione è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Stiamo cercando di capire se ci siano i margini per una ripresa del negoziato per il nucleare in Iran, che sarà impossibile se la Repubblica islamica non smette di attaccare i paesi del Golfo, favorendo un'escalation". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

(Adnkronos) – "La nostra linea è molto chiara: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte.

Egemonia Usa in crisi Iran, Cina e petrolio: la vera partita geopolitica. Con Alberto Negri P.S. Oggi, sabato 7 marzo 2026 GENOVA, alle 21.00 al teatro Govi sarò in scena con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. I b - facebook.com facebook

Crisi Iran, Schlein: Non autorizzare uso basi americane in Italia per nessun motivo @ellyesse x.com