Meloni | Costi energia? Occorre partire da una revisione degli Ets e contrastare la speculazione – Il video

La premier Meloni torna a parlare dei costi dell’energia e propone una soluzione chiara. Durante un incontro tra i leader europei in Belgio, Meloni ha sottolineato la necessità di rivedere gli Ets, il sistema di scambio di emissioni, per ridurre i costi. Inoltre, ha chiesto di fermare la speculazione finanziaria che circonda il mercato dell’energia. La sua proposta punta a trovare risposte più concrete per alleviare le bollette degli italiani.

(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Dobbiamo partire da una profonda revisione di Ets e dal freno alla speculazione finanziaria che c'è intorno al sistema" così la premier Meloni nel corso dell'incontro informale tra i leader europei al castello di Alden Biasen in Belgio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Meloni energia Meloni: affronteremo i costi dell’energia, misure in Cdm la prossima settimana La premier Giorgia Meloni annuncia che la prossima settimana il governo discuterà in Consiglio dei Ministri le misure per affrontare i costi dell’energia. Board of Gaza, Bonelli: Meloni dica no a speculazione immobiliare di Trump – Il video Il board su Gaza, promosso da Trump, rappresenta una politica coloniale che mina i diritti del popolo palestinese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Meloni energia Argomenti discussi: Meloni-Merz, Benassi: Né nuovo asse Italia-Germania, né schiaffo alla Francia; Vertice Ue. Macron: Decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate. Meloni: Costi energia? Occorre partire da una revisione degli Ets e contrastare la speculazioneLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Meloni: Costi energia? Occorre partire da una revisione degli Ets e contrastare la speculazione – Il video(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 Dobbiamo partire da una profonda revisione di Ets e dal freno alla speculazione finanziaria che c'è intorno al sistema così la premier Meloni nel corso dell'i ... open.online Il Sole 24 ORE. . La notizia: https://www.ilsole24ore.com/art/meloni-affronteremo-costi-dell-energia-misure-cdm-prossima-settimana-AIZ1LvNB - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.