Crisi idrica ad Agrigento | il grido d’aiuto per la condotta Tre Sorgenti

Una crisi idrica sta interessando la provincia di Agrigento, con particolare attenzione alla condotta Tre Sorgenti. Il sindaco del comune di Racalmuto ha richiesto interventi immediati alle autorità regionali e nazionali, evidenziando la gravità del problema. La richiesta riguarda l’attuazione di misure urgenti per garantire approvvigionamenti idrici adeguati alla popolazione locale. La situazione ha portato a un’accresciuta preoccupazione tra i residenti e le istituzioni del territorio.

Il sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, ha lanciato un appello urgente alle massime istituzioni nazionali e regionali per risolvere l’emergenza idrica che sta colpendo la provincia di Agrigento. Attraverso una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al presidente della Regione Renato Schifani e alla Protezione civile, il primo cittadino chiede l’avvio immediato dei lavori per la ricostruzione integrale della condotta Tre Sorgenti, infrastruttura fondamentale per diversi comuni del territorio. La richiesta di un intervento strutturale nasce dalla fragilità di una rete che serve centri come Canicattì, Ravanusa, Grotte, Campobello di Licata, Castrofilippo e lo stesso comune di Racalmuto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi idrica ad Agrigento: il grido d’aiuto per la condotta Tre Sorgenti Emergenza idrica, il sindaco di Racalmuto scrive al Governo: “Subito il rifacimento della condotta Tre Sorgenti”La crisi idrica in provincia di Agrigento torna al centro dell’attenzione istituzionale con una dura presa di posizione del sindaco di Racalmuto,... Nuova condotta idrica, cambia la viabilità in tre stradeL’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che per consentire i lavori di dismissione della condotta esistente e la realizzazione di una...