Crisafulli FAISA CISAL Sicilia | Turni fuori norma e istituzioni assenti sciopero di 24 ore il 16 marzo nelle Autolinee

Crisafulli, rappresentante della FAISA CISAL Sicilia, denuncia che i turni di lavoro nelle Autolinee sono fuori norma a causa della mancanza di presenze istituzionali. Questa situazione ha portato a proteste e disagi tra i lavoratori, che chiedono interventi immediati. Il 16 marzo, la sigla sindacale organizza uno sciopero di 24 ore e un sit-in di protesta nelle principali aziende del settore. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla crisi in atto.

La FAISA CISAL SICILIA proclama per il 16 marzo 2026 uno sciopero di 24 ore nelle aziende Segesta, Russo, Interbus ed Etna Trasporti e sta organizzando per la stessa giornata un sit-in di protesta per rompere il muro di silenzio che continua a circondare una situazione ormai fuori controllo. Si tratta della quinta azione di mobilitazione che si rende necessaria non per scelta ma per responsabilità di fronte all’inerzia dell’Assessorato Regionale ai Trasporti e dei Consorzi vincitori di gara che, pur gestendo oggi il servizio, continuano a ignorare criticità gravi e documentate. Il nodo è la sicurezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Crisafulli (Faisa Cisal): “Dopo una gara milionaria il Tpl fa acqua da tutte le parti”. Sciopero di 24 ore in Interbus, Segesta, Russo ed Etna TrasportiLa FAISA CISAL ha annunciato uno sciopero di 24 ore, previsto per venerdì 16 gennaio 2026, che interesserà le aziende di trasporto pubblico Interbus, Etna Trasporti, Segesta Autolinee e Russo.

