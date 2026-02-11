Amt Faisa Cisal | Proposte insensate e provocatorie

La tensione tra Amt e il sindacato Faisa Cisal resta alta dopo l’incontro di martedì 10 febbraio 2026. Il sindacato definisce le proposte dei vertici dell’azienda “insensate e provocatorie”, parlando di una “situazione incandescente”. Quello che dovrebbe essere un confronto si è trasformato in una giornata di scontri verbali, con i rappresentanti dei lavoratori che non nascondono il loro disappunto. La situazione si surriscalda, e ancora non si vede una via d’uscita chiara.

Clima teso nell'ultima riunione tra azienda e sindacati. Migliora la situazione dei bus guasti, passati da 270 a circa 200 "Situazione incandescente". Così il sindacato Faisa Cisal definisce il clima dopo la riunione con i vertici di Amt, che si è tenuta martedì 10 febbraio 2026. "In primis abbiamo chiesto un incontro per parlare più nel dettaglio del piano industriale partorito dall'azienda, poiché ci sono state diverse modifiche ed è necessario capirne meglio i risvolti. Detta riunione avverrà martedì 17 febbraio alle 9.30 e vedremo se si riuscirà a entrare più nel merito". "Ci sono state un'ottantina di domande di adesione al fondino.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il Consiglio Nazionale della Faisa-Cisal si è concluso oggi a Roma, evidenziando un forte allarme proveniente dalla Sicilia riguardo a orari, riposi e servizi del Trasporto Pubblico Locale.

