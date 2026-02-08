Yeman Crippa vince il Cross di Alà dei Sardi Iliass Aouani torna in gara

Yeman Crippa ha conquistato la vittoria al Cross di Alà dei Sardi, una delle gare più attese del calendario di corsa campestre in Italia. La corsa si è svolta nella zona sarda, attirando numerosi appassionati e atleti. Dopo settimane di allenamenti, Crippa ha messo in mostra tutta la sua classe, battendo la concorrenza e portando a casa il successo. Nel frattempo, Iliass Aouani è tornato in gara, dimostrando di essere pronto a riprendere il ritmo competitivo.

Yeman Crippa ha vinto il Cross di Alà dei Sardi, tradizionale appuntamento del calendario nazionale di corsa campestre andato in scena nella località sarda. L’azzurro ha completato i dieci chilometri con il tempo di 31:42, aprendo nel miglior modo possibile l’annata agonistica dopo aver trascorso un periodo di allenamento ai 2.400 metri sul livello del mare di Iten (Kenya). L’allievo di Massimo Pegoretti ha fatto il vuoto dopo quattro chilometri, su un terreno reso difficolto dalla pioggia caduta prima delle gare: allungo perentorio che lascia sul posto tutti gli avversari, l’ultimo a resistere è stato Sebastiano Parolini, Campione d’Europa di staffetta che ha poi chiuso al secondo posto con un ritardo di 46 secondi (32:28). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Yeman Crippa vince il Cross di Alà dei Sardi, Iliass Aouani torna in gara Approfondimenti su Yeman Crippa Due maratoneti si sfidano nel cross: gran duello tra Aouani e Crippa ad Alà dei Sardi, c’è una campionessa olimpica Domenica ad Alà dei Sardi si svolge il cross di campionato nazionale. Atletica, Iliass Aouani illumina il cast della Cinque Mulini. Entra nel vivo la stagione europea del cross Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Yeman Crippa Argomenti discussi: Alà dei Sardi: Aouani vs Crippa nel cross; Cross: sfida Aouani vs Crippa. 21K: non ratificato il WR di Kiplimo!; Due maratoneti si sfidano nel cross: gran duello tra Aouani e Crippa ad Alà dei Sardi, c’è una campionessa olimpica; Ci sarà anche Winfred Yavi domenica 8 febbraio al 10° Cross di Alà dei Sardi - Memorial Elisa Migliore. Yeman Crippa vince il Cross di Alà dei Sardi, Iliass Aouani torna in garaYeman Crippa ha vinto il Cross di Alà dei Sardi, tradizionale appuntamento del calendario nazionale di corsa campestre andato in scena nella località ... oasport.it Alà dei Sardi: Crippa a segno nel crossIl ritorno alle gare dopo il periodo trascorso ad Iten in Kenya non poteva essere migliore per Yeman Crippa. L’azzurro delle Fiamme Oro (31:42) ha superato tutti gli avversari sul tracciato di 10 km a ... fidal.it Yeman Crippa. Lil Uzi Vert · What You Saying. Ancora un paio di corse in terra rossa. Pronto per correre nel fango questo weekend #Running #Iten #DreamOn facebook

