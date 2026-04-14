Crescere è una cosa da grandi | l' incontro promosso da Confindustria Ancona sul futuro del tessuto produttivo marchigiano

Si è tenuto recentemente un incontro promosso da Confindustria Ancona dedicato al futuro del settore produttivo nelle Marche. Durante l’evento si è parlato di come la crescita aziendale non dipenda solo dai numeri di fatturato, ma rappresenti una decisione strategica basata su pianificazione e realismo. L’obiettivo è analizzare come le imprese possano affrontare le sfide di un mercato in evoluzione, puntando su scelte consapevoli e sostenibili.