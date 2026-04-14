Crescere è una cosa da grandi | l' incontro promosso da Confindustria Ancona sul futuro del tessuto produttivo marchigiano
Si è tenuto recentemente un incontro promosso da Confindustria Ancona dedicato al futuro del settore produttivo nelle Marche. Durante l’evento si è parlato di come la crescita aziendale non dipenda solo dai numeri di fatturato, ma rappresenti una decisione strategica basata su pianificazione e realismo. L’obiettivo è analizzare come le imprese possano affrontare le sfide di un mercato in evoluzione, puntando su scelte consapevoli e sostenibili.
ANCONA - L’espansione aziendale non è la conseguenza automatica dei volumi di fatturato, ma una scelta strategica fondata su visione e concretezza. È il filo conduttore dell’incontro “Crescere è una cosa da grandi”, promosso da Confindustria Ancona, che ieri, lunedì 13 aprile, ha riunito oltre.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sud, sviluppo e competitività: le sfide sul tavolo. Incontro promosso da Confindustria CasertaIl futuro del Mezzogiorno: lezioni del passato e nuove sfide per lo sviluppo: sarà il tema dell’incontro promosso da Confindustria Caserta, in...
Leggi anche: Ginosa, incontro sul Made in Italy agroalimentare promosso da Coldiretti Taranto
Confindustria Ancona: “Crescere è una cosa da grandi”, la sfida tra visione e responsabilità x.com
Giovedì 9 aprile su Tv Centro Marche andrà in onda "Focus: Confindustria, via alla fusione". Fabio Girolimetti in studio ha intervistato Diego Mingarelli , Presidente Confindustria Ancona; Marco Ragni, Presidente Confindustria Macerata; Fabrizio Luciani, Pre - facebook.com facebook