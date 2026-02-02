Arezzo chiude il 2025 con il sorriso. I tassi di interesse sono diminuiti e le banche concedono più credito rispetto agli anni scorsi. Molti cittadini hanno approfittato di questa situazione, soprattutto per i prestiti personali. La voglia di investire e di fare acquisti sembra crescere, sostenuta da condizioni più favorevoli.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali in Italia ha subito un calo di 37 punti base, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% registrato a dicembre. Anche i tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati - che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – sono scesi di circa 10 punti base nel corso dell’anno, passando rispettivamente dal 6,76% al 6,65% (dipendenti privati) e dal 7,83% al 7,66% (pensionati). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finanziamenti, il 2025 sorride anche ad Arezzo: tassi in calo e più credito

Approfondimenti su Arezzo Finanziamenti

Il Ministero della Cultura ha messo a disposizione 3 milioni di euro per la Pieve di Arezzo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Finanziamenti

Bei: 100 miliardi di finanziamenti nel 2025, clima e ambiente al centroRecord di impegni per la banca dell’Unione europea: 57 miliardi destinati a clima e ambiente e 33 miliardi alla sicurezza energetica. Italia tra i principali ... repubblica.it

Mutui: nel 2025 in Veneto il TAN medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti baseI dati dell’osservatorio di MutuiOnline.it. Il tasso variabile è sceso di oltre un punto percentuale. In Veneto nel 2025 sono aumentati durata dei finanziamenti e importo medio richiesto. Nel 2025 a B ... trevisotoday.it

Questa mattina le volontarie dell’associazione “Giovanni Custodero – Il guerriero sorridente” hanno donato all’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Perrino di Brindisi raccoglitori e misuratori di pressione. Successivamente hanno o - facebook.com facebook