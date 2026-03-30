Mutui | in Emilia-Romagna a marzo tassi d’interesse in calo

A marzo, in Emilia-Romagna, il tasso di interesse medio sui mutui ha registrato una diminuzione, dopo mesi di aumenti per i mutui a tasso fisso e di stabilità per quelli a tasso variabile. Il Tasso annuo nominale (TAN) medio si è abbassato rispetto ai mesi precedenti, segnando una variazione nel panorama dei finanziamenti immobiliari nella regione.

Dopo alcuni mesi di rialzi per quanto riguarda il tasso fisso e di stabilità per il variabile, a marzo il TAN medio dei mutui torna a scendere. Nonostante l’instabilità geopolitica delle ultime settimane, causata dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, per il momento il mercato dei mutui in Italia non ha subito particolari scossoni, con i tassi che si attestano in discesa rispetto al mese di febbraio. Considerando sia i finanziamenti standard che i mutui green, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it a marzo il TAN medio del tasso fisso scende dal 3,42% del mese scorso al 3,26%, mentre il tasso variabile passa dal 2,64% al 2,57%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Mutui: in Emilia-Romagna a marzo tassi d’interesse in calo Articoli correlati Leggi anche: Tassi sui mutui in calo in Toscana: a marzo fisso al 3,26% e variabile al 2,57% Leggi anche: Mutui, a novembre 2025 tassi di interesse in discesa