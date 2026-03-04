Il road show Valore X fa tappa a Bergamo | in 10 anni di Confidi Systema oltre 4,5 miliardi di finanziamenti

Martedì 3 marzo si è svolta a Bergamo la seconda tappa del road show “Valore X”, un ciclo di incontri promosso da Confidi Systema! in occasione del suo decimo anniversario dal rinnovamento del 2016. In occasione dell’evento sono stati presentati i risultati raggiunti in dieci anni, con oltre 4,5 miliardi di euro di finanziamenti erogati.

Confronto tra istituzioni, imprese e sistema finanziario: durante la tavola rotonda è stato approfondito il tema della trasformazione della filiera del credito Si è svolta martedì 3 marzo a Bergamo la seconda tappa territoriale del Road Show “VALORE X”, il ciclo di incontri promosso da Confidi Systema! in occasione del decimo anniversario dal rinnovamento del 2016. L’iniziativa, che proseguirà in altre città per concludersi a giugno a Milano, rappresenta un momento di dialogo strutturato con istituzioni, associazioni di categoria, sistema bancario e imprese. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Vice Sindaco di Bergamo, Sergio Gandi, seguiti dall’introduzione del Presidente di Confidi Systema!, Enrico Cereda con la moderazione di Annalisa Lospinuso (Class CNBC). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

