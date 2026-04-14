’Confidi Syistema!’ festa per i dieci anni | Più credito per la crescita delle imprese

Confidi Systema! festeggia i dieci anni di attività con un evento intitolato ‘Valore X – Idee per crescere insieme’. La manifestazione si svolge con un roadshow nazionale dedicato al rapporto tra imprese, credito e sviluppo territoriale. La tappa di Cesena è prevista per oggi alle 17. Durante l’iniziativa si discuterà di come facilitare l’accesso al credito per le aziende e promuovere la crescita economica locale.

Confidi Systema! celebra dieci anni di attività con ‘ Valore X – Idee per crescere insieme ’, roadshow nazionale dedicato al rapporto tra imprese, credito e sviluppo dei territori, che farà tappa a Cesena oggi alle 17.30 alla sede di Confartigianato Federimpresa Cesena in via Alpi. Confidi Systema!, a cui afferiscono anche molti imprenditori cesenati, nacque nel 2016 con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprese, accompagnandole nelle scelte di investimento e sviluppo. Obiettivo raggiunto. Nel tempo, l’offerta si è evoluta ampliando il raggio d’azione: accanto alla garanzia e al finanziamento, la consulenza ha assunto un ruolo sempre più centrale, diventando uno strumento strategico per supportare le pmi in un contesto economico in continuo cambiamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Confidi Syistema!’, festa per i dieci anni : "Più credito per la crescita delle imprese" Imprese straniere in crescita, in Italia quasi 800mila imprenditori nati all'estero: nel Foggiano +20% negli ultimi dieci anniContinua a crescere l’imprenditoria immigrata in Italia: secondo i dati Stockview-Infocamere forniti dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ed... Imprese e finanza: Camilli (Confindustria) "Avere al fianco Cdp fondamentale per la crescita delle imprese"“Il protocollo con Cdp rappresenta una scelta strategica per sostenere investimenti, sviluppo industriale e coesione sociale" Lo sottolinea Angelo... Si parla di: ’Confidi Syistema!’, festa per i dieci anni : Più credito per la crescita delle imprese; Credito e imprese: a Chieti la nuova tappa del roadshow nazionale di Confidi Systema!.