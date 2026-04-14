A Crans-Montana si sono susseguite nuove dichiarazioni riguardo a Moretti, che viene accusato di comportamenti ritenuti gravemente inappropriati. La vicenda giudiziaria sul rogo del Constellation, avvenuto nella notte di Capodanno e che ha causato la morte di 41 persone, si arricchisce di ulteriori sviluppi, alimentando discussioni e tensioni tra le parti coinvolte.

La vicenda giudiziaria legata al rogo del Constellation, costato la vita a 41 persone nella notte di Capodanno, si arricchisce di nuovi elementi destinati ad alimentare polemiche e tensioni. Il proprietario del locale, Jacques Moretti, ha ottenuto il rinvio della propria audizione in tribunale presentando un certificato medico che attesterebbe una condizione di grave prostrazione psicologica, accompagnata da insonnia e da una significativa perdita di peso. Una scelta che ha suscitato reazioni immediate, soprattutto tra i familiari delle vittime, che parlano apertamente di decisione incomprensibile. Secondo quanto emerso, il rinvio sarebbe stato concesso “sine die” dalla procura, una formula che ha contribuito ad aumentare il malcontento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, la notizia shock su Moretti: “Lo sta facendo davvero, vergognoso”. Cosa succede

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