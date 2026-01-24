Lo ha detto prima di uscire di prigione Crans Montana la nuova scoperta su Jacques Moretti

A Crans-MMontana, a breve distanza dal sito della tragedia, si approfondiscono alcuni aspetti ancora irrisolti riguardo a Jacques Moretti, il gestore del locale coinvolto nell’incendio di Capodanno. Le indagini e le testimonianze continuano a cercare di chiarire il suo ruolo e i motivi di quanto accaduto, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e le sue implicazioni.

A Crans-Montana, a poche decine di metri dal luogo della strage, si concentra una parte delle domande ancora aperte sull’universo personale di Jacques Moretti, il gestore del locale andato a fuoco la notte di Capodanno. La sua uscita dal carcere, resa possibile da una cauzione da 200 mila franchi versata da un amico, ha riportato al centro il tema dei suoi legami. Un tema su cui gli investigatori hanno scavato a fondo, arrivando a delineare un profilo fatto di rapporti scarsi, quasi esclusivamente professionali, e di una vita interamente assorbita dal lavoro. È anche da queste verifiche che nasce la valutazione della Procura generale di Sion, che il 9 gennaio, al momento dell’arresto, sottolineava come Jacques Moretti e la moglie Jessica, arrivati a Crans-Montana nel 2015, non avessero praticamente costruito relazioni personali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana, convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire su cauzioneÈ stato confermato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti a Crans-Montana, con possibilità di rilascio su cauzione.

Crans-Montana, perché Jacques Moretti potrebbe uscire subito su cauzione secondo l’avvocato svizzeroL’avvocato svizzero Donato Del Duca ha illustrato a Fanpage.

