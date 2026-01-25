Crans-Montana Moretti scarcerato e Meloni attacca la polizia svizzera | cosa succede

A Crans-Montana, Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio che ha causato la tragedia, è stato scarcerato e torna a casa sotto misure alternative. La decisione ha suscitato reazioni, con Giorgia Meloni che ha criticato la gestione della polizia svizzera. Ecco cosa sta succedendo nel contesto di questa vicenda che coinvolge questioni di giustizia e sicurezza.

Jacques Moretti, socio del locale Le Constellation dove è avvenuto l'incendio che ha causato la strage di Crans-Montana, è stato scarcerato e sottoposto a misure alternative alla detenzione nella propria abitazione di Lens, a seguito del pagamento di una cauzione da 200.000 euro. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato questa decisione da parte delle autorità svizzere. La premier ha poi attaccato la polizia elvetica per il modo in cui starebbe conducendo le indagini e ha reiterato la disponibilità delle autorità italiane a collaborare. Meloni ha anche richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera, un gesto molto significativo dal punto di vista politico, che è anche il passo precedente alla completa rottura delle relazioni diplomatiche.

