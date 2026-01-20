Crans-Montana nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica | cosa filtra dalla Procura

La procura di Crans-Montana ha convocato nuovamente Jacques e Jessica Moretti per un interrogatorio, nel quadro delle indagini sulla tragedia che ha causato la morte di 40 persone nel locale di loro proprietà. L'inchiesta mira a chiarire le dinamiche dell’incidente e a fare luce sulle responsabilità, proseguendo un’indagine approfondita e senza clamori sulla vicenda.

Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Jacques Moretti ha cominciato a rispondere alle domande dei pm questa mattina, mentre la moglie Jessica lo farà presumibilmente domani. I giudici vogliono ripercorrere ogni aspetto di quanto accaduto al Constellation. Diversamente da quanto accade in Italia, marito e moglie potranno assistere ai rispettivi interrogatori. Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti Le domande dei giudici su tutti gli aspetti della strage di Crans-Montana Perché Jessica Moretti potrà assistere all’interrogatorio di Jacques Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti Intorno alle 8:30 di oggi, martedì 20 gennaio, Jacques Moretti è arrivato presso la procura di Sion accompagnato da un cellulare della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoJessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale a Sion per l'interrogatorioJacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio.

