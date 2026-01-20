La procura di Crans-Montana ha convocato nuovamente Jacques e Jessica Moretti per un interrogatorio, nel quadro delle indagini sulla tragedia che ha causato la morte di 40 persone nel locale di loro proprietà. L'inchiesta mira a chiarire le dinamiche dell’incidente e a fare luce sulle responsabilità, proseguendo un’indagine approfondita e senza clamori sulla vicenda.

Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Jacques Moretti ha cominciato a rispondere alle domande dei pm questa mattina, mentre la moglie Jessica lo farà presumibilmente domani. I giudici vogliono ripercorrere ogni aspetto di quanto accaduto al Constellation. Diversamente da quanto accade in Italia, marito e moglie potranno assistere ai rispettivi interrogatori. Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti Le domande dei giudici su tutti gli aspetti della strage di Crans-Montana Perché Jessica Moretti potrà assistere all’interrogatorio di Jacques Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti Intorno alle 8:30 di oggi, martedì 20 gennaio, Jacques Moretti è arrivato presso la procura di Sion accompagnato da un cellulare della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla Procura

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoJessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale a Sion per l'interrogatorioJacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Crans-Montana, nuovo interrogatorio per Moretti. I legali: 'Ristabilire la verità'; Oggi nuovo interrogatorio per Jacques Moretti, domani in procura la moglie Jessica Maric - Oggi nuovo interrogatorio per Jacques Moretti; Dalla strage all’interrogatorio, le dieci ore di buco di Moretti. Tentò di inquinare le prove; Crans-Montana, l'interrogatorio ai Moretti durato sei ore: Jacques in carcere, Jessica ai domiciliari con il figlio piccolo. Potrebbero far sparire documenti.

Crans-Montana, nuovo interrogatorio per i Moretti. L’ambasciatore italiano: Nessuna pressione sulla Procura - L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado respinge l'accusa di aver esercitato pressioni sulla Procura per stringere il cerchio intorno ai Moretti: L’incontro ... fanpage.it

Crans-Montana, Le Figaro: Jacques Moretti non era più gestore del Constellation. Oggi nuovo interrogatorio - I nuovi sviluppi sull'incendio di Crans-Montana. La difesa della coppia denuncia pressioni politiche sull'inchiesta. Anche da parte dell'Italia ... ilfattoquotidiano.it

L'ex proprietario della Gintoneria criticato dopo essere stato fotografato con le stesse candele che hanno causato la tragedia a Crans Montana facebook

Crans-Montana, caos sulle indagini. La famiglia di Chiara Costanzo accusa la procura svizzera: «Autopsie superficiali» x.com