Il sindaco di Crans-Montana ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali problemi nei controlli di sicurezza dei locali, attribuendo la questione alla carenza di personale. La sua affermazione si riferisce alla mancanza di informazioni su eventuali criticità nelle verifiche di sicurezza svolte dagli organi competenti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o chiarimenti riguardo alle responsabilità o alle azioni intraprese per risolvere la situazione.

"Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale. Nessuno me l'aveva detto prima della tragedia'. Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Ferraud, interrogato oggi a Sion, fornisce una versione completamente discordante da quella dei suoi funzionari che invece hanno lamentato una cronica assenza di risorse per far fronte agli obblighi di ispezioni annuali. "Eravamo convinti che tutto funzionasse bene, siamo sempre stati orgogliosi del nostro servizio di sicurezza, citato anche come esempio nel Cantone", ha aggiunto il primo cittadino cui la procura ha disposto il sequestro del cellulare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindaco di Crans-Montana, 'problemi nei controlli? Non lo sapevo'

Strage di Crans-Montana, il sindaco Nicolas Ferraud: "Problemi nei controlli? Non lo sapevo"«Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale.

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