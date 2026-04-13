Strage di Crans-Montana il sindaco Nicolas Ferraud | Problemi nei controlli? Non lo sapevo

Il sindaco di Crans-Montana ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali problemi nei controlli di sicurezza dei locali causati dalla mancanza di personale. La notizia arriva in seguito alla strage verificatasi nella zona, che ha provocato diversi feriti. Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali criticità nelle procedure di sicurezza o alle responsabilità delle autorità locali.

«Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale. Nessuno me l’aveva detto prima della tragedia". Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Ferraud, interrogato oggi a Sion, fornisce una versione completamente discordante da quella dei suoi funzionari che invece hanno lamentato una cronica assenza di risorse per far fronte agli obblighi di ispezioni annuali. «Eravamo convinti che tutto funzionasse bene, siamo sempre stati orgogliosi del nostro servizio di sicurezza, citato anche come esempio nel Cantone», ha aggiunto il primo cittadino.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Crans-Montana, il sindaco Nicolas Ferraud: "Problemi nei controlli? Non lo sapevo" Leggi anche: Crans Montana, anche il sindaco Nicolas Féraud indagato per la strage di Capodanno Leggi anche: Nicolas Féraud: anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per la strage dei ragazzi