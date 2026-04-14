Crans-Montana indagati a Roma i Moretti per disastro e omicidio plurimo colposo incendio e lesioni gravissime aggravate

A Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati due persone coinvolte in un incendio che si è verificato recentemente. Le accuse a loro carico riguardano disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni gravissime aggravate e incendio. L'inchiesta riguarda l'evento che ha provocato danni e vittime, con le autorità che stanno analizzando le circostanze e le responsabilità legate a quanto accaduto.

L'accusa nei confronti di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta legata all'incendio del locale "Le Constellation" è di disastro e omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica La Procura di Roma ha iscritto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, indagati a Roma i Moretti per disastro e omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Strage Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Contestato anche il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimoSaranno iscritti in questi minuti sul registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Roma legata al...