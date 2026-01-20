Strage Crans-Montana Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – Video

Jessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura. Gli avvocati dei Moretti denunciano pressioni politiche legate all’inchiesta sull’incendio di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Denunciano pressioni politiche sull’inchiesta gli avvocati di Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha ucciso 40 persone. Come riferito da diversi media, i legali hanno chiesto alla procura del Vallese la trascrizione del colloquio dello scorso 12 gennaio tra la procuratrice generale Béatrice Pilloud e l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. “Un incontro informale – spiega interpellato dall’ANSA il diplomatico – per ribadire le aspettative dell’Italia tutta, che attende venga fatta chiarezza sui fatti accaduti, chiarita la responsabilità e proposte punizioni per i colpevoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

