Tragedia di Crans-Montana altri 5 indagati | c' è anche il sindaco

Nell'inchiesta svizzera sulla tragedia di Capodanno al Constellation, sono stati iscritti cinque nuovi indagati, tra cui il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. L'indagine riguarda la strage che ha causato 41 morti e 115 feriti. Le autorità hanno ufficialmente aperto un procedimento legale nei confronti di queste persone senza ulteriori dettagli sulle accuse.

Ci sono cinque nuovi indagati nell’inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno del Constellation, con 41 morti e 115 feriti e tra loro, c'è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. Risponde delle stesse accuse contestate ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar teatro della tragedia, a Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana e al suo predecessore Ken Jacquemoud, come scrivono Repubblica e il Corriere della Sera: incendio, omicidio e lesioni colpose. I nuovi indagati - tutti con ruoli importanti nell’amministrazione della località vallese- sono Kévin Barras,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

