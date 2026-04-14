Crac Saco | in aula parla il consulente

In aula è stata ascoltata la testimonianza di Vincenzo Marini Marini nel procedimento relativo al fallimento della Saco, nota anche come Santarelli Costruzioni. La sua deposizione ha occupato l’ultima sessione del processo, che si concentra sulle cause e le responsabilità che hanno portato al collasso della società. La testimonianza si inserisce in un quadro giudiziario ancora aperto, in cui si cercano dettagli sui fattori che hanno determinato il fallimento.

La testimonianza di Vincenzo Marini Marini ha caratterizzato l’ultima udienza del processo riguardante il fallimento della Saco, già Santarelli Costruzioni. Imputati sono Felice e Susi Santarelli, oltre ai componenti del collegio sindacale Marcello Testa, Alessandro Tassoni e Bruno Formichetti. Una vicenda che riguardava anche il fondatore Pietro Santarelli, deceduto nei mesi scorsi. La famiglia attraverso la ’Pietro Santarelli & C.’ deteneva l’intero pacchetto azionario della Saco dichiarata fallita dal tribunale di Ascoli il 27 novembre 2019 che a sua volta deteneva partecipazioni in una serie di società: Inergia, Edilsan, Italsamo, Deventer, Preneste, Italmarket, le ultime due dichiarate fallite in estensione al fallimento Saco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crac Saco: in aula parla il consulente Crac Kleb basket, di nuovo in aula. Udienza a giugno per tre imputatiDopo il colpo di scena dello scorso settembre, che aveva visto gli atti tornare in procura a seguito di un’istanza di nullità nella richiesta di... “A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela”: processo Paganelli, cosa sta succedendo in aulaSi torna in aula a Rimini per la nuova udienza del processo sull'omicidio di Pierina Paganelli che vede imputato Louis Dassilva.