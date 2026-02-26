crac kleb basket di nuovo in aula udienza a giugno per tre imputati

Dopo il colpo di scena dello scorso settembre, che aveva visto gli atti tornare in procura a seguito di un’istanza di nullità nella richiesta di rinvio a giudizio, il fallimento del Kleb Basket riapproda in udienza preliminare. La data cerchiata sul calendario è il 9 giugno alle 11, davanti al giudice Sandra Lepore. Gli imputati, dai quattro iniziali, sono rimasti tre: Francesco D’Auria, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione dal giugno 2018 al settembre 2022, il fratello Antonio (figura minore nella vicenda) e Fabio Bulgarelli, amministratore unico della società dal 2012 al 2018. La quarta posizione era quella di Marco Miozzi, presidente del Consiglio di amministrazione (settembre 2022-aprile 2023) e amministratore unico da aprile 2023 fino alla liquidazione giudiziale del mese successivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

