A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela | processo Paganelli cosa sta succedendo in aula

Valeria Bartolucci denuncia intimidazioni da parte del consulente di Manuela, innescando tensioni durante l’udienza a Rimini. La causa deriva da presunte pressioni che la testimone avrebbe ricevuto per influenzare il suo racconto sui fatti, creando scompiglio tra gli avvocati. In aula, si sono registrate discussioni accese e un clima di grande nervosismo. La vicenda si concentra ora sul modo in cui le testimonianze vengono gestite e sui tentativi di manipolazione.

Si torna in aula a Rimini per la nuova udienza del processo sull'omicidio di Pierina Paganelli che vede imputato Louis Dassilva. Oggi la deposizione della moglie Valeria Bartolucci: "Intimidita da uno youtuber e da Davide Barzan". 🔗 Leggi su Fanpage.it “A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela”: processo Paganelli, cosa sta succedendo in aulaValeria Bartolucci ha denunciato intimidazioni da parte del consulente di Manuela, provocando scontri in aula a Rimini. Pierina Paganelli news: Valeria Bartolucci oggi in aula, prima volta da indagataOggi si svolge a Rimini una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Valeria Bartolucci, arriva l’udienza cruciale del caso Pierina. Dassilva sempre in carcere; Omicidio Pierina Paganelli, la storia del giallo di Rimini e le ultime notizie; Omicidio Pierina: si torna in aula. Si riparte con la testimonianza di Valeria Bartolucci; Omicidio Pierina Paganelli a Quarto Grado/ Grande attesa per la deposizione in aula di Valeria Bartolucci. Omicidio Pierina, il giorno di Valeria. L’avvocato denuncia: Intimidazioni prima dell’udienzaRimini, ripresa del processo contro Louis Dassilva imputato per il delitto Paganelli. La moglie è entrata senza rilasciare dichiarazioni ... msn.com Caso Pierina, la moglie dell'imputato intimidita prima dell'udienza(ANSA) - RIMINI, 23 FEB - Sarebbe dovuta iniziare alle 10 la deposizione di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto i ... msn.com Caso Pierina, la moglie dell'imputato "intimidita prima dell'udienza". Valeria Bartolucci ha denunciato il consulente Barzan #ANSA x.com Quarto Grado. . In esclusiva a #Quartogrado il dialogo del 4 settembre 2024 tra Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci. Le telecamere del carcere di Rimini riprendono il momento in cui lei gli comunica l’esito degli esami sul corpo di Pierina. - facebook.com facebook