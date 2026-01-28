Arriva su Sky Investigation Sheriff Country, lo spin-off della popolare serie Fire Country. La nuova produzione mette al centro indagini, azione e conflitti tra i personaggi. La serie, creata da Max Thieriot con Joan Rater e Tony Phelan, promette di portare sul piccolo schermo un mix di suspense e drammi personali.

Indagini, azione e conflitti personali sono al centro di Sheriff Country, il nuovo poliziesco creato da Max Thieriot insieme a Joan Rater e Tony Phelan. La serie espande l’universo narrativo della celebre Fire Country e vede come protagonista Morena Baccarin. Debutta su Sky Investigation Sheriff Country, nuova serie crime che affronta temi profondi come identità, senso di colpa, giustizia e legami familiari. Al centro della storia c’è lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin, volto noto di Gotham, Homeland e Deadpool. È stato svelato oggi il trailer ufficiale della prima stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Arriva su Sky Investigation Sheriff Country, spin-off della serie di successo Fire Country

Approfondimenti su Sheriff Country

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sheriff Country

Argomenti discussi: Sky febbraio 2026: serie thriller, film in prima TV e documentari; Uscite Sky febbraio 2026; SHERIFF COUNTRY dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW; NCIS: Su Sky e in streaming su NOW la stagione 22 del crime drama di culto.

Sheriff Country, in esclusiva su Sky lo spinoff di Fire Country con Morena BaccarinSu Sky Investigation arriva Sheriff Country, nuovo poliziesco che esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. La serie espande l’universo narrativo della celebre Fire Country e ... teleblog.it

Sheriff Country, dal 10 febbraio su Sky e NOWSu Sky Investigation arriva Sheriff Country, nuovo poliziesco che esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. cinefilos.it

Ti presento Brad Pitt su #Sky #documentaries #bradpitt #actor #star #movies #life x.com

*Sheriff Country* arriva su Sky e NOW dal 10 febbraio. Una nuova serie che promette tensione, indagini e personaggi complessi, pronta a conquistare gli appassionati del genere crime. #SheriffCountry #Sky #NOW #SerieTV #Crime - facebook.com facebook