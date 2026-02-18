CNH Industrial | 2025 in calo utile netto dimezzato e prospettive incerte per agricoltura e costruzioni

CNH Industrial ha registrato nel 2025 un calo dei profitti, con l’utile netto dimezzato a 505 milioni di dollari rispetto all’anno precedente. La causa principale risiede nelle difficoltà del settore agricolo e delle costruzioni, che hanno rallentato le vendite di macchinari e attrezzature. La società ha anche segnalato che le incertezze economiche globali continuano a pesare sulle prospettive future. Un dettaglio significativo è il rallentamento nelle consegne di trattori e macchine da cantiere, che ha contribuito al risultato negativo.

CNH Industrial: Crollo degli Utili nel 2025 e Nuvole all'Orizzonte per il Gruppo. CNH Industrial ha chiuso il 2025 con un utile netto di 505 milioni di dollari, una diminuzione drastica rispetto ai 1.259 milioni del 2024. Il gruppo, attivo nei settori delle macchine agricole, per le costruzioni e industriali, prevede inoltre un 2026 incerto, con un calo potenziale dei ricavi nel settore agricolo e una sostanziale stabilità nel settore delle costruzioni. I risultati riflettono le sfide economiche globali e una strategia aziendale orientata alla prudenza. Un Anno di Difficoltà: I Numeri in Calo. La performance del 2025 segna un'inversione di tendenza per CNH Industrial.