Costruiscono finto casello e incassano il pedaggio per un anno e mezzo l’incredibile truffa in India

In India, un gruppo di persone ha costruito un falso casello autostradale e ha raccolto denaro per circa un anno e mezzo. La truffa ha permesso loro di incassare circa 75 milioni di rupie, equivalenti a circa 700 mila euro. Le autorità hanno scoperto l’inganno e stanno indagando sui dettagli dell’operazione. La vicenda ha attirato l’attenzione nazionale per la durata e l’entità del raggiro.