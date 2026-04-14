Costruiscono finto casello e incassano il pedaggio per un anno e mezzo l’incredibile truffa in India
In India, un gruppo di persone ha costruito un falso casello autostradale e ha raccolto denaro per circa un anno e mezzo. La truffa ha permesso loro di incassare circa 75 milioni di rupie, equivalenti a circa 700 mila euro. Le autorità hanno scoperto l’inganno e stanno indagando sui dettagli dell’operazione. La vicenda ha attirato l’attenzione nazionale per la durata e l’entità del raggiro.
(Adnkronos) – Truffa incredibile in India. Alcuni uomini sono riusciti a gestire per oltre un anno e mezzo un finto casello autostradale incassando, secondo le stime, circa 75 milioni di rupie, ossia quasi 700mila euro. È accaduto nello stato del Gujarat nel 2023 ma la storia è tornata virale in questi giorni sui social network..🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Costruiscono un finto casello autostradale e mettono in piedi una truffa milionaria: “Gli automobilisti passavano apposta di lì perché il pedaggio costava la metà”Costruire un’infrastruttura fittizia per dirottare il traffico di un’arteria nazionale e incassare illegalmente i pedaggi.
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