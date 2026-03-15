Costiera Amalfitana | 6 comuni chiedono ai parlamentari

Sabato 14 marzo 2026, sei sindaci della Costiera Amalfitana hanno inviato un appello ai parlamentari italiani. La richiesta riguarda una recente decisione legislativa che interessa direttamente i comuni dei Monti Lattari, portando a una mobilitazione ufficiale da parte degli amministratori locali. La comunicazione è stata trasmessa attraverso un documento firmato dai rappresentanti dei sei comuni.

È sabato 14 marzo 2026 e l’atmosfera sui Monti Lattari è carica di una preoccupazione concreta: sei sindaci della Costiera Amalfitana hanno lanciato un appello formale ai parlamentari per invertire una decisione legislativa recente. La Legge del 12 settembre 2025, numero 131, ha privato alcuni comuni dello status di Comune montano, togliendo loro agevolazioni vitali per lo sviluppo locale. I primi cittadini di Minori, Maiori, Conca dei Marini, Furio, Praiano e Vietri sul Mare hanno firmato una nota comune chiedendo una revisione immediata dei criteri di definizione. La richiesta non nasce da un semplice disappunto burocratico, ma dalla necessità tangibile di proteggere le comunità da uno svantaggio strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costiera Amalfitana: 6 comuni chiedono ai parlamentari Articoli correlati Leggi anche: Comuni Montani, i sindaci della Costiera Amalfitana rivendicano il riconoscimento negato e scrivono ai Parlamentari Costiera Amalfitana, i sindaci chiedono un presidio stagionale di Polizia StradaleUn presidio stagionale di Polizia Stradale attivo per sei mesi all’anno in Costiera Amalfitana. Contenuti utili per approfondire Costiera Amalfitana Temi più discussi: Comune di Sorrento sotto indagine: verifiche su possibili infiltrazioni della camorra; Il Quotidiano della Costiera 08/03/2026; Costiera Amalfitana, addio ingorghi sulla Statale 163: al via l'iter per i varchi elettronici in 13 Comuni; Scontro auto-scooter a Vietri sul Mare: nessuna conseguenza, traffico in tilt. Costiera Amalfitana, i sindaci chiedono la revisione dello status di comune montanoStampa I sindaci della Costiera Amalfitana fanno fronte comune per difendere il territorio e le opportunità di sviluppo delle comunità locali. Dopo l’entrata in vigore della Legge 12 settembre 2025 n. salernonotizie.it Comuni Montani, i sindaci della Costiera Amalfitana rivendicano il riconoscimento negato e scrivono ai ParlamentariA seguito della ????? ?? ????????? ????, ?. ???, alcuni Comuni della nostra area hanno perso il riconoscimento di ?????? ???????, con il rischio di vedere ridotte ... salernotoday.it MERAVIGLIOSA COSTIERA AMALFITANA: POSITANO Foto di Sebastien Nagy - facebook.com facebook