Comuni Montani i sindaci della Costiera Amalfitana rivendicano il riconoscimento negato e scrivono ai Parlamentari

I sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana hanno scritto ai Parlamentari per chiedere il riconoscimento che è stato loro negato. A causa di una recente decisione, alcuni di questi Comuni hanno perso il riconoscimento di determinate categorie, mettendo a rischio le agevolazioni e gli strumenti di sostegno necessari per lo sviluppo delle comunità locali. La questione riguarda direttamente le amministrazioni e le risorse a disposizione.

A seguito della????????????????????????????????????????,??.??????, alcuni Comuni della nostra area hanno perso il riconoscimento di??????????????????????????, con il rischio di vedere ridotte agevolazioni e strumenti di sostegno fondamentali per lo sviluppo delle comunità locali. Per questo motivo i Sindaci di????????????,????????????,????????????????????????????,????????????,?????????????????????????????????????????? hanno inviato una nota ai Parlamentari chiedendo una??e????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. E' quanto si legge sulla nota stampa dei primi cittadini della Divina che già convivono già con difficoltà importanti come????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Presidio della stradale, i sindaci della Costiera scrivono al PrefettoSullo sfondo c'è la pressione antropica e veicolare di eccezionale portata subita in particolar modo nel periodo compreso tra aprile e ottobre Un... Comuni montani. Petrucci ai sindaci: "Un confronto"VALDICECINA Un invito ufficiale lanciato da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e promotore di Appenninica, la kermesse di... Contenuti utili per approfondire Comuni Montani Temi più discussi: Comuni montani, situazione complicatissima; Tursi fuori dall’elenco dei comuni montani il sindaco Cosma annuncia battaglia; Riforma comuni montani, la maggioranza in Consiglio regionale non sostiene i 29 marchigiani esclusi; Comuni montani, Ruggeri (M5S): La destra fa finta di niente, ma incredibilmente vota contro un documento dei sindaci, anche di destra, del territorio!. Comuni montani, i Sindaci della Costa d’Amalfi uniscono le forze per difendere il territorioI sindaci dei comuni della Costa d'Amalfi hanno deciso di fare fronte comune per tutelare i propri territori. A seguito della Legge 12 settembre 2025, n. 131, infatti, alcuni Comuni della nostra area ... ilvescovado.it Legge Montagna, ieri riunione tra Anci e Comuni esclusi: 32 sindaci compatti per il ricorso al TAR, quattro in provincia di ImperiaDi contro, la nuova classificazione prevede anche nuovi ingressi tra i Comuni montani: Sori; in provincia di Imperia Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Sanremo, Ventimiglia e Villa Faraldi; in ... rivieratime.news Comuni montani, CISL Marche: “servono interventi per le aree interne” Il servizio di @etvmarche x.com Tvrs. . Comuni Montani della provincia di Ascoli Piceno esclusi la delusione di Appignano del Tronto #AppignanoDelTronto #ascolipiceno #comunimontani #esclusione #delusione #tvrs #allnews #canale13 - facebook.com facebook