I consiglieri regionali hanno presentato una risoluzione per chiedere interventi urgenti nelle aree costiere abruzzesi, colpite dall’accumulo di detriti provocato dalle ultime mareggiate. La richiesta riguarda i comuni della costa che si trovano ad affrontare problemi legati al materiale portato dalle onde. La proposta mira a trovare soluzioni rapide per il ripristino delle spiagge e la messa in sicurezza delle zone interessate.

I consiglieri regionali Dino Pepe e Giovanni Cavallari hanno presentato una risoluzione per richiedere interventi immediati a favore dei comuni della costa abruzzese, colpiti dall’accumulo di detriti causato dalle recenti mareggiate. L’iniziativa punta a proteggere l’economia locale e la sicurezza delle spiagge in vista dell’imminente stagione turistica. Il litorale abruzzese si trova a gestire un carico eccezionale di materiali portati a riva dalle ultime perturbazioni meteorologiche che hanno interessato la regione. Lungo diverse porzioni di costa, le aree demaniali marittime sono attualmente occupate da ingenti quantità di plastica, legname, rifiuti urbani e vari tipi di detriti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Costa abruzzese sotto i detriti: piano d’emergenza per le spiagge

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