Borse Ue ancora in discesa dopo le minacce di Trump Nuovi record per oro e argento
Le borse europee continuano a registrare perdite, influenzate dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai dazi sulla Groenlandia. Nel frattempo, i prezzi di oro e argento raggiungono nuovi record, riflettendo l’incertezza dei mercati. La situazione evidenzia come le tensioni geopolitiche possano influenzare gli indici finanziari e i metalli preziosi, mantenendo alta la volatilità nell’area europea.
Borse europee ancora a picco con il clima di volatilità innescato dalle nuove minacce di Donald Trump all’Ue sul fronte dei dazi per la Groenlandia. In tensione anche i titoli di Stato, con rendimenti in rialzo, mentre le quotazioni dell’ oro e dell’ argento toccano nuovi record, rispettivamente a 4.729 dollari l’oncia e 95,28 dollari. L’indice stoxx 600 composto dalle aziende europee a più alta capitalizzazione scende dell’1%. In calo Milano (-1,3%), Londra e Francoforte (-1,1%), Parigi (-1%), Madrid (-0,9%). I listini sono appesantiti dal comparto industriale (-1,5%), dai tecnologici (-1%) e dal lusso (-1,4%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
