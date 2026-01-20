borse ue ancora in discesa dopo le minacce di trump nuovi record per oro e argento

Le borse europee continuano a registrare perdite, influenzate dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai dazi sulla Groenlandia. Nel frattempo, i prezzi di oro e argento raggiungono nuovi record, riflettendo l’incertezza dei mercati. La situazione evidenzia come le tensioni geopolitiche possano influenzare gli indici finanziari e i metalli preziosi, mantenendo alta la volatilità nell’area europea.

Borse europee ancora a picco con il clima di volatilità innescato dalle nuove minacce di Donald Trump all’Ue sul fronte dei dazi per la Groenlandia. In tensione anche i titoli di Stato, con rendimenti in rialzo, mentre le quotazioni dell’ oro e dell’ argento toccano nuovi record, rispettivamente a 4.729 dollari l’oncia e 95,28 dollari. L’indice stoxx 600 composto dalle aziende europee a più alta capitalizzazione scende dell’1%. In calo Milano (-1,3%), Londra e Francoforte (-1,1%), Parigi (-1%), Madrid (-0,9%). I listini sono appesantiti dal comparto industriale (-1,5%), dai tecnologici (-1%) e dal lusso (-1,4%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Borse Ue: è profondo rosso dopo le minacce di Trump, ma c’è il boom di oro e argentoLe borse europee chiudono in forte calo in seguito alle recenti minacce di Trump, mentre si registra un aumento dei prezzi di oro e argento.

Borse, l'Europa in rosso per le minacce Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, oro record. Su i titoli della difesaL'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance.

