Così muore un italiano | 22 anni non scalfiscono la forza delle tue parole Meloni ricorda Quattrocchi

Sono passati ventidue anni dalla morte di Fabrizio Quattrocchi, il italiano ucciso a Baghdad in circostanze cruente. La premier ha ricordato pubblicamente il ricordo di Quattrocchi, sottolineando le sue parole e il suo sacrificio. La vicenda, avvenuta nel 2004, ha suscitato grande attenzione e ha avuto un impatto duraturo nell’opinione pubblica e nel dibattito sull’impegno internazionale.

« Ventidue anni sono passati dal giorno della barbara uccisione di Fabrizio Quattrocchi a Baghdad. Il tempo non ha scalfito la forza delle sue ultime parole: “adesso vi faccio vedere come muore un italiano”, mentre cercava di liberarsi dal cappuccio che gli avevano messo in testa, in modo da poter guardare in faccia i suoi aguzzini. Parole fiere, incredibilmente lucide, intrise di amore per la Patria e che sono diventate simbolo di un’identità che non si piega, di una dignità che nessuna violenza può spezzare. Ventidue lunghi anni sono passati, e il suo sacrificio continua a parlarci. Ci chiede di essere all’altezza, di ricordarci chi siamo, di difendere con orgoglio la nostra libertà.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Così muore un italiano: 22 anni non scalfiscono la forza delle tue parole”. Meloni ricorda Quattrocchi Moratti: «La Juve sta esagerando. Fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così»Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Operaio stritolato in azienda, muore a 22 anni: «Amava lo studio, il suo obiettivo? Il diploma delle medie»SELVAZZANO - Mbow Pape Mamour, 22 anni, era arrivato in Italia un paio d'anni fa dal Senegal. [ Da quali Golia fui concepito così grande, e così inutile] Vladimir Vladimirovic Majakovskij Mosca, 14 aprile 1930: così muore un poeta a 36 anni con un colpo di pistola al cuore Quattro. Pesanti come un colpo. “A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che - facebook.com facebook