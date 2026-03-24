Operaio stritolato in azienda muore a 22 anni | Amava lo studio il suo obiettivo? Il diploma delle medie

SELVAZZANO - Mbow Pape Mamour, 22 anni, era arrivato in Italia un paio d'anni fa dal Senegal. Il giovane viveva con il padre nella frazione cittadina di Torre, in via Fornaci al civico 208, e da Torre ogni mattina attraversava la città per recarsi al lavoro nell'azienda ubicata nella zona industriale di Caselle. Mbow Pape Mamour non si limitava soltanto a lavorare, come il padre, per poi inviare parte dei guadagni al resto della famiglia rimasta in Senegal. Il ventiduenne si stava impegnando nel costruirsi quel futuro che, purtroppo, gli è stato strappato mentre svolgeva il suo lavoro. Appena arrivato a Padova, il ventiduenne si era iscritto al CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) per imparare l'italiano e non solo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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