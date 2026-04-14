Sul fronte tra le forze ucraine e russe si è registrato un episodio che segna un cambiamento nelle modalità di combattimento. In una zona non identificata lungo questa lunga linea di confine, le forze di Kyiv sono riuscite a prendere il controllo di una posizione precedentemente occupata dai soldati russi, costringendoli a capitolare. Questa operazione si inserisce in un quadro di azioni militari caratterizzate da un approccio che limita l’impiego diretto di soldati sul campo.

Un luogo non meglio definito del lungo fronte che divide le linee ucraine da quelle russe ha visto aprirsi un nuovo capitolo di storia militare, quando le forze di Kyiv hanno conquistato con successo una posizione tenuta dagli uomini di Mosca, costringendoli alla resa. E la scelta lessicale non è casuale: mentre a combattere dal lato russo c’erano soldati in carne ed ossa, lo stesso non si può dire per l’Ucraina, che ha invece condotto l’operazione offensiva ricorrendo esclusivamente a sistemi unmanned. Di per sé, l’impiego di droni non sarebbe affatto una novità. Anzi, è proprio il confitto in Ucraina ad aver introdotto la normalizzazione nell’uso di tali sistemi per svolgere le più disparate tipologie di missione.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’Ucraina sperimenta operazioni “senza soldati”

Ucraina, i russi avanzano e gli ucraini si difendono

Giovanni Zinni sul senso unico in via Ranieri: «Nessun pasticcio. Quando si sperimenta, si sperimenta»ANCONA – L’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni commenta così il senso unico in via Ranieri praticato in via sperimentale: «Nessun pasticcio su via...

Pentagono pronto a settimane di operazioni a terra in Iran. Teheran: "Soldati Usa buon cibo per gli squali"Israele intensifica le operazioni contro l’Iran, colpisce Teheran e intercetta missili nel Negev.