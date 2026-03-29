Pentagono pronto a settimane di operazioni a terra in Iran Teheran | Soldati Usa buon cibo per gli squali

Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran, mentre Teheran riferisce di un commento ironico su soldati statunitensi. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha annunciato attacchi contro infrastrutture militari nel centro di Teheran, e i media iraniani hanno riportato di raid condotti da forze statunitensi e israeliane su un porto vicino allo Stretto di Hormuz. La situazione tra Israele, Iran e i loro alleati si fa più tesa.

Israele intensifica le operazioni contro l’Iran, colpisce Teheran e intercetta missili nel Negev. I media iraniani denunciano raid su Bandar Khamir, mentre crescono i timori di escalation regionale Nuovi segnali di escalation nel conflitto tra Israele, Iran e alleati regionali. "Sulla base di un'analisi indipendente di immagini satellitari e della conoscenza dell'impianto, l'Aiea ha confermato che il reattore nucleare ad acqua pesante di Khondab, che l'Iran aveva segnalato come oggetto di un attacco il 27 marzo, ha subito gravi danni e non è più operativo. L'impianto non contiene materiale nucleare dichiarato". Lo annuncia l'Agenzia per l'energia atomica delle Nazioni Unite sul suo account X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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